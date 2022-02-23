شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث مع نظيره المجرى استمرار تنسيق مواجهة التحديات الدولية المتنامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الأربعاء، وزير الخارجية والتجارة المجرى بيتر سيارتو في مقر وزارة الخارجية، وذلك حسبما أكد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، عبر تويتر.

وأوضح المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية في تدوينة له، أن المباحثات المصرية المجرية برئاسة الوزيرين ⁧‫سامح شكري‬⁩ وبيتر سيارتو تتناول العلاقات الثنائية المتميزة على كافة المستويات، مواصلة الدفع قدماً بمجالات التعاون الثنائي والعمل المشترك، واستمرار التنسيق في مواجهة التحديات الدولية المتنامية.