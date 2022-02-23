شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الدواء: مصر لديها اكتفاء ذاتى من الأدوية والمستلزمات الطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت الهيئة المصرية للشراء الموحد، مؤتمرا صحفيا، اليوم الأربعاء، للإعلان عن المنتدى الطبى الأفريقى الأول Africa Health Excon ، والذى سيعقد شهر يونيو المقبل.

حضر المؤتمر عدد من سفراء الدول الأفريقية، والعربية، وبحضور الدكتور بهاء الدين زيدان رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، والدكتور عادل العدوى وزير الصحة الأسبق، والسفيرة سها الجندى مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية، والدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية.

من جانبها قالت الدكتور سها الجندى مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية، إن توفير اللقاحات للقارة الأفريقية تعتبر من أهم أولويات الرئيس السيسي، حيث تم نقل تكنولوجيا اللقاحات، لـ 6 دول افريقية من ضمنها مصر.

وأشارت إلى انه من ضمن استراتيجيتنا هو توفير الأدوية واللقاحات أثناء جائحة كورونا، وتوفير الأدوية الضرورية.

وأوضح الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية، أن مصر لديها اكتفاء ذاتى من الأدوية والمستلزمات الطبية، موضحا أن مصر قدمت دعما لــ 34 دولة أفريقية خلال جائحة كورونا، فى حين أن الكثير من الدول كانت تعانى من العجز فى الأدوية والمستلزمات.

من جانبه، قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، انه قبل جائحة كورونا كان العالم يعرف قيمة الصحة، وبعد الجائحة اكتشف العالم وتعلم أهمية الصحة، وحتى يصبح ما تعلمناه من جائحة كوونا حقيقة، كان لابد أن نعمل لكى نحقق الأمان الصحى، والذى لا يتحقق إلا بتوطين صناعة اللقاحات، والأدوية، والأجهزة الطبية، وتكامل الأجهزة الصحية، وكيفية التعامل مع الكوارث الصحية، وتعلمنا إنه لابد أن تكون النظم الصحية مرنة واحتواء كل المتغيرات حيث لن يكون أحد منا بمأمن إلا إذا كنا جميعا بمأمن، ولهذا كانت فكرة معرض ومؤتمر صحة أفريقيا، والذى يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لكى نتكامل لتوطين صناعة الدواء واللقاحات ورفع مستوى التدريب للفرق الطبية سواء فى أفريقيا القارة الغنية، أو مع الدول العربية الشقيقة، ونتكامل كعالم يبحث عن الأمان الصحى، والذى أدركنا مدى أهميته بعد جائحة كورونا.

من جانبه قال الدكتور عادل العدوى وزير الصحة الأسبق، إن وضع هذا المؤتمر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي يعزز اعتزاز مصر لانتمائها للقارة الأفريقية، وينطلق من خلال رؤية مصر للقارة الأفريقية، موضحا إن كل النظم الصحية واجهت تحديات كبيرة لمواجهة الكوارث والأزمات، والقارة الأفريقية لديها العديد من التحديات، وهناك العديد من الفجوات لكى يتم المشاركة الفعلية والتعاون مع الدول الأفريقية لسدها.

وقال، إن مصر شهدت طفرة كبيرة فى مجال الرعاية الصحية، من الأدوية، ولدينا نظام التأمين الصحى الشامل، ولدينا هيئة الشراء الموحد، وهيئة الدواء المصرية، ولابد أن ننقل كل هذه التطورات إلى قلب القارة الأفريقية.

وأضاف، لقد علمتنا جائحة كورونا انه لابد أن تستعد دول العالم لمشاركة العلم والتطورات العلمية وتبادل الأفكار، وعرض أحدث الابتكارات الطبية ومشاركتها لكافة الدول، ويقوم الرئيس السيسي بدور كبير من أجل التعاون مع الدول الأفريقية، والتعامل مع كافة الأمراض، والدليل هو تجربة مصر فى القضاء على فيروس سى، وتوفر هذه الفعالية أحدث ما توصل إليه العلم فى تشخيص الأمراض وأحدث وسائل التشخيص والعلاج، موضحا ان المؤتمر يولى أهمية كبرى للتعليم الطبى، والاستفادة من التكنولوجيا المتطورة، وتصنيع الادوية واللقاحات وفقا لمعايير الجودة، وتحسين فرص التصدير والتوريد الصحيح للمنتجات المصرية، وضمان الوصول العادل لخدمات التكنولوجيا الصحية للقارة الأفريقية.

من جانبه، قال الطبيب بهاء الدين زيدان رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، أن كل الصراعات العالمية اختفت أثناء جائحة كورونا.