شكرا لقرائتكم خبر عن البحث العلمى: تعاون مصرى - ليبى فى دعم تنفيذ المشروعات البحثية ونقل التكنولوجيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بروتوكول تعاون مشترك مع الهيئة الليبية للبحث العلمي ويمثلها الدكتور فيصل العبدلي، مدير عام الهيئة، بحضور الدكتور صالح عبد الله هديه، وكيل وزارة التعليم العالي الليبى، وتأتي هذه الإتفاقية تتويجاً لمناقشات بدأت أثناء زيارة مدير عام الهيئة الليبية للبحث العلمي والوفد المصاحب له لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في يوليو 2021.

وأشار الدكتور محمود صقر فى بيان، أن الاتفاقية تهدف إلى دعم سبل التعاون والتفاهم الثنائي بين الطرفين وتبادل ودعم الخبرات في مجال التكنولوجيا الرقمية والمعلوماتية ودعم تنفيذ المشروعات وتطوير منظومة البحوث والابتكار ودعم الدراسات الإستراتيجية المستقبلية ونقل التكنولوجيا بين البلدين ودعم تنفيذ برامج لرواد الأعمال والمبتكرين والحاضنات التكنولوجية ومسرعات الأعمال بهيئة البحث العلمى الليبية.

وأشار الدكتور صالح هدية وكيل وزارة التعليم العالى الليبية ورئيس الوفد، إلى حرص الحكومة الليبية على تطوير منظومة التعليم العالى والبحث العلمى الليبية وربط البحث العلمى بالدراسات العليا وتطلع ليبيا للإستفادة من تجربة مصر الناجحة فى تطوير منظومة التعليم العالى والبحث العلمى وتدويل المجلات العلمية والارتقاء بتصنيفات الجامعات المصرية.

وأضاف الدكتور سالم الهريشى، رئيس جامعة صبراته وعضو الوفد إلى أهمية دعم تنفيذ إتفاقيات التعاون المشترك بين الجامعات الليبية والمصرية لدعم جهود ليبيا فى تطوير منظومة التعليم العالى والبحث العلمى. وركزت المناقشات على دعم تنفيذ إتفاقيات بناء قدرات الباحثين وتعزيز مهاراتهم البحثية والمهنية، لافتًا إلى أهمية هذا التعاون لتضمنه عددًا من المهارات الهامة للباحثين، والتي يحتاجونها لشق طريقهم في مجالات العلوم المختلفة وتطبيقاتها.

ومن جانبه أوضح الدكتور فيصل العبدلى، رئيس هيئة البحث العلمى الليبية أن التعاون مع مصر يهدف إلى الإستفادة من خبرات أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا المصرية فى تقديم كل أشكال الدعم لقطاعات البحث العلمي الليبية، وتنمية مجتمع العلماء والباحثين للمساهمة في تنمية قطاع البحث العلمي والتكنولوجيا وربط البحث العلمى باحتياجات المجتمع. وأشار العبدلى إنه بحث مع الجانب المصرى الإستفادة من الخبرات المصرية الكبيرة وتطلعنا إلى دعمهم فى تفعيل برامج الدورات التدريبية والتنمية البشرية، وإطلاق منصة للخبراء الليبيين على غرار منصة الخبراء المصريين المتوفرة لدى موقع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالفعل، وتشجيع الزيارات المتبادلة بين الخبراء والعلماء المصريين والليبيين، ودعم تنفيذ مشروعات بحوث وتطوير وابتكار مشتركة، بالإضافة إلي دعم إصدار مجلات علمية مشتركة محكمة وتدويل المجلات الليبية.