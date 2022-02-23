مجدي عبد الغني: السوشيال ميديا "جننت" الإعلام الرياضي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

تصوير- إسلام فاروق:

قال الكابتن مجدي عبد الغني، الإعلامي الرياضي، إن الإعلام الرياضي مؤثر في المجتمع وخاصة على صغار السن، وأن السوشيال ميديا "جننت" الإعلام الرياضي. بحسب تعبيره.

وأضاف خلال الجلسة الحوارية التي يعقدها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لمناقشة القضايا المتعلقة بالإعلام الرياضي، وسط حضور لفيف من الشخصيات الإعلامية الرياضية، أن الأخبار غير الصحيحة تحصل وتأتي في قائمة أعلى الترندات وهناك سعى وراء الترند لجذب المشاهدات.

من جهته، شدد الكاتب الصحفي كرم جبر، على ضرورة البعد التام عن الانتقادات اللاذعة والتجريح الشخصي في الإعلام، مضيفا: انتقد كما تشاء ولكن إذا حدث تجاوز سوف نحاسب القناة على تلك التجاوزات وسنتخذ الإجراءات القانونية ضد المخطئين.​