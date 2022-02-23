صحفي يطالب بحصول مقدمي البرامج الرياضية على دورات للظهور.. و"شوبير": خد أنت كمان دورة في الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب مينا غالي:

تصوير- إسلام فاروق:

نشبت مشادة كلامية بين الإعلامي أحمد شوبير وأحد الصحفيين حول عدم حصول الأول على شهادة تخرج من الإعلام، وذلك خلال الجلسة الحوارية المنعقدة بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لمناقشة قضايا الإعلام الرياضي.

وطلب أحد الصحفيين الرياضيين، أن يحصل مقدمو البرامج الرياضية على كورسات ودورات لكي يتأهلوا للظهور عبر الفضائيات، مضيفا أن لاعب كرة القدم المعتزل لا بد أن يحصل على تلك الدورات للتأهيل، والموضوع ليس شهرة فقط.

ليرد الإعلامي أحمد شوبير الذي كان حاضرا للجلسة: بلاش تدخلني في الحوار، ولو بتطلب مني أخد كورسات، خد أنت كمان دورة في الكورة، مضيفا: مش عاوز أبوظ الحوار، دائما بيتم الهجوم على لاعبي الكورة مش عارف ليه؟

وتدخل لاعب نادي الزمالك السابق والإعلامي أحمد حسام ميدو لتهدئة الأجواء.