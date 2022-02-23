وزيرة الثقافة تنعى التشكيلي محمد الطراوي: ترك إرثا من الإبداع الخالد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نعت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافةؤ الفنان التشكيلي الكبير محمد الطراوي، الذي غيبه الموت صباح اليوم الأربعاء 23 فبراير عن عمر يناهز 66 عاما.

وقالت عبد الدايم: إن الراحل امتلك مفردات ثرية عبرت عن طاقات فنية متفردة، مشيرة إلى أن أعماله تمثل إرثا من الإبداع الخالد، وقدمت العزاء لأسرته وأصدقائه ومحبيه داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته.

يذكر أن الفنان محمد الطراوي، من مواليد 1956 حصل على بكالوريوس كلية الفنون الجميلة قسم جرافيك 1980، عمل رسامًا بمؤسسة روز اليوسف في مجلة صباح الخير، وشارك في عدد من المعارض الجماعية، كما أقام عددا كبيرا من المعارض الفردية وحصل على العديد من الجوائز المحلية والعالمية وشهادات التقدير.