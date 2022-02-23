علاقات راسخة تاريخيًّا.. حزب المؤتمر يشيد بنتائج زيارة السيسي الناجحة إلى الكويت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أشاد حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر صميدة، بنتائج الزيارة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة الكويت الشقيقة، مؤكدًا أن الزيارة عملت على تعزيز العلاقات الثنائية الراسخة بين البلدَين على مر التاريخ.

وأثني حزب المؤتمر باستئناف عقد اللجان المشتركة بين البلدين وتعزيز التعاون الاقتصادي، ودعم الاستثمار الكويتي في مصر، ووضع إطار مستدام من التكامل الاقتصادي والتعاون الاستراتيجي بين البلدين والارتقاء بالعلاقات إلى مستوى استراتيجي.

وأكد حزب المؤتمر أن التوافق على التركيز على أعمال اللجنة العليا المشتركة في اجتماعاتها المقبلة يعمل على تعزيز التعاون في مجال الاستثمار والاقتصاد بين البلدين.

وأشار الحزب إلى أن الزيارة تأتي تأكيدًا على استمرار التنسيق المشترك بين البلدَين الشقيقين لمواجهة مختلف التحديات التي تواجهها المنطقة؛ وعلى رأسها مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف، وبما يحقق آمال شعوبها في العيش في سلام واستقرار.

ونوه الحزب بأن الرئيس السيسي كان حريصًا على تجديد حرص مصر على استقرار وأمن الكويت وكل الدول الخليجية الشقيقة في مواجهة التحديات الداخلية والإقليمية، وذلك كجزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى، أمس، صاحبَ السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت.