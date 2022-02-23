ضبط مسئول محطة تموين سيارات بحوزته 5000 لتر سولار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

شنت إدارة شرطة التموين والتجارة بمديرية أمن الدقهلية، حملة أمنية؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما في مجال مراقبة تداول السلع والمنتجات المختلفة بالأسواق ومكافحة جرائم حيازة السلع والبضائع مجهولة المصدر بقصد طرحها بالأسواق والتربح من بيعها.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط 39 قضية، أبرزها: ضبط المسئول عن محطة تموين سيارات؛ لحيازته وتجميعه (5000 لتـر سولار مدعم غير مصحوبة بأي مستندات أو فواتير) تحصل عليها بطرق غير مشروعة بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء والاستلاء على المال العام بدون وجه حق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.