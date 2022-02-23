ضبط عصابة تزوير مستندات رسمية منسوب صدورها لبعض الجهات حكومية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") حال تواجدهما بأحد مكاتب توثيق الشهر العقاري وبحوزتهما (2 توكيل بيع سيارة لصالحهما) ممهوران بخاتم شعار الجمهورية منسوب صدورهما لأحد مكاتب توثيق شهر عقاري "مزورين".

بمواجهة المتهمان اعترافا بالتحصل على المضبوطات من (أحد الأشخاص -مقيم بدائرة مركز شرطة البدرشين بالجيزة) مقابل مبلغ مالي وأقرا بأنه نظرا لشراء أحدهما سيارة من أحد أقارب مالكتها عقب وفاتها مقابل مبلغ مالي دون تحصله على مستندات ملكية ولعمل الآخر كسائق على سيارة الثانية خططا لتزوير توكيلات بيع السيارتين لصالحهما وفى سبيل ذلك استعانا بالأخير لاصطناع وتزوير التوكيلات المضبوطة بحوزتهما وتم بإرشادهما ضبط السيارتان المشار إليهما بمكان إخفائهما.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الأخير حال تواجده بمسكنه وبصحبته (أحد الأشخاص) وبحوزتهما مستندات منسوبة لجهات حكومية مختلفة "مزورين" واعترافهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الاجرامي في "اصطناع وتقليد الأختام" المضبوطة بحوزتهما بقصد استخدامهم في تزوير المستندات والمحررات الرسمية لترويجها على عملائهما سيئ النية مقابل مبالغ مالية بالاشتراك مع (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" -مقيم بالجيزة).

ومن خلال تكثيف التحريات أمكن التوصل إلى مكان اختباء المذكور بشقة كائنة بالجيزة.

عقب تقنيين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة وتم استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه حال تواجده بالشقة المشار إليها وعثر بحوزته على (كمية من الأوراق" توكيلات – إيصالات – استمارات – مزورة ومعده للتزوير" – شاشة كمبيوتر – ماسح ضوئي – كيسة كمبيوتر).

بمواجهة المتهم أقر باشتراكه مع باقي المتهمين في تكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في تزوير المستندات والمحررات الرسمية المنسوب صدورها لجهات حكومية مختلفة باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.