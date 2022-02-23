ضبط المسئول عن محطة وقود لبيعه مواد بترولية بالسوق السوداء في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (المسئول عن محطة وقود كائنة بدائرة قسم شرطة الساحل)؛ لقيامه بالتلاعب بالدفاتر الخاصة باستلام حصة البنزين المُدعم المُنصرف للمحطة عمله.

وبفحص خزانات المحطة تبين وجود عجز في كمية البنزين المُنصرفة، فضلاً عن قيامه بتجميع المواد البترولية بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعه، وأمكن حصر الكميات التي تم تجميعها والكميات التي تم التصرف فيها بالبيع.

بمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.