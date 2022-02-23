شرطة التموين: ضبط 1375 قضية متنوعة في يوم واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة؛ لضبط جرائم (الغش التجاري والصناعي -السلع مجهولة المصدر -الاستيلاء على المال العام - المصانع غير المرخصة لإنتاج السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي- المنتجات غير الغذائية المغشوشة وذات العلامات التجارية المقلدة).

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1375 قضية تموينية متنوعة، خلال 24 ساعة، أبرزها: ضبط (291 قضية مخابز ودقيق) بمضبوطات بلغت (32,050 طن)، و33 قضية غش غذائي، بمضبوطات بلغت (146.608 طن – 13040 عبوة – 6000 قطعة).

ونجحت الحملات في ضبط (25 قضية لحوم ودواجن وأسماك) بمضبوطات بلغت (5,356 طن)، و12 قضية غش غير غذائي، بمضبوطات بلغت (21,287 طن – 8932 عبوة – 339811 قطعة).

وضبطت الحملات (29 قضية أسطوانات بوتاجاز ومواد بترولية) بمضبوطات بلغت (251500 لتر – 1011 أسطوانة).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.