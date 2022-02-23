شكرا لقرائتكم خبر عن وسائل إعلام روسية: موسكو تعلن بدء إجلاء دبلوماسييها من أوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى خطوة تصعيدية جديدة قالت وسائل إعلام روسية إن موسكو بدأت إجلاء دبلوماسييها من أوكرانيا.

فى غضون ذلك، قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، فى تهنئته لمواطنى البلاد بمناسبة يوم "حماة الوطن"، إن الوضع الدولى يمر بمرحلة صعبة، مؤكدا أولوية الدفاع عن مصالح روسيا وأمن مواطنيها.

وقال فى تهنئته، حسبما نقلت "روسيا اليوم"، "نرى مدى صعوبة الوضع الدولي وما هي المخاطر والتحديات القائمة، مثل تخفيف نظام الحد من التسلح، أو النشاط العسكرى لكتلة الناتو"، مضيفا: "أكرر أن مصالح روسيا وأمن مواطنينا أولوية بالنسبة لنا. لذلك سنواصل تطوير وتحسين الجيش والأسطول".

وأضاف بوتين أن الأسلحة التى توجد فى المناوبة القتالية لدى الجيش الروسى لا يوجد نظير لها فى العالم.

وأشار إلى أن الاختبارات المفاجئة والتدريبات المنتظمة واسعة النطاق أظهرت أن جاهزية وتماسك وحدات الجيش الروسى تطورت بشكل كبير.

ويصادف اليوم الأربعاء 23 فبراير العيد الوطنى الروسى "حماة الوطن"، حيث تشهد البلاد فى هذا التاريخ من كل عام احتفالات رسمية لإحياء هذه الذكرى السنوية، بالإضافة إلى فعاليات شعبية احتفالية واسعة.