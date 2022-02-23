شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام مجلس الدولة: إنجازات شباب القضاة تعزيز لروح الانتماء للوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه المستشار طه كرسوع الأمين العام لمجلس الدولة، الشكر لجميع الحضور باحتفالية مجلس الدولة، كما هنأ المكرمين من المستشارين المحققين للتميز الملحوظ، والذي لحق النجاح بمجلس الـدولــة، لمًا قدموه للمجلس والوطن من جهد حقق نجاحا في منظومة العدل.

جاء ذلك خلال كلمته التي القاها باحتفالية مجلس الـدولــة تحت عنوان (يوم الوفاء والإنجاز ــ العام الثانى ) التي تم خلالها تكريم قضاة المجلس الأكثر تميزًا فى الإنجاز خلال العام القضائى 2020 / 2021 ، وعددهم يناهز المائة .

وأضاف الأمين العام لمجلس الدولة: يعتبر هذا الإنجاز والنجاح تعزيزا لروح الانتماء للوطن وتخليدًا لتحقيق العدالة، وتأتي خطوة تكريم المجلس لهؤلاء القضاة، يدفعهم لبذل المزيد من العطاء والجهد، والذي ينتهي إلي تحقيق مزيد من الإنجاز.

وأوضح حرص إدارة المجلس علي توفير المناخ المناسب للعمل وإتاحة الإمكانيات من العمل لتحقيق العدالة الناجزة، والتي هي هدف أساسي ورسالة سامية لمجلس الـدولــة في الدستور والقانون والتي تسعي الـدولــة لتحقيقه، فضلًا عن حرص المجلس علي تذليل كافة المعوقات للقضاة، والتي تمنع أداء هذه الرسالة، بالتعاون مع الهيئات المختلفة لظهور هذا الإنجاز علي هذه الشاكلة، بالإضافة لتوفير متطلبات مجلس الـدولة، للوصول إلي أحداث الفتاوى والأحكام من خلال تيسير منظومة إلكترونية هامة أثرت في العمل القضائي، نهاية إلي توفير الاستراحات للأعضاء حتي يتسني لهم القيام بأعمالهم المنوطة بهم.