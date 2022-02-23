شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام مجلس الدولة: إنجازات شباب القضاة تعزيز لروح الانتماء للوطن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وجه المستشار طه كرسوع الأمين العام لمجلس الدولة، الشكر لجميع الحضور باحتفالية مجلس الدولة، كما هنأ المكرمين من المستشارين المحققين للتميز الملحوظ، والذي لحق النجاح بمجلس الـدولــة، لمًا قدموه للمجلس والوطن من جهد حقق نجاحا في منظومة العدل.
جاء ذلك خلال كلمته التي القاها باحتفالية مجلس الـدولــة تحت عنوان (يوم الوفاء والإنجاز ــ العام الثانى ) التي تم خلالها تكريم قضاة المجلس الأكثر تميزًا فى الإنجاز خلال العام القضائى 2020 / 2021 ، وعددهم يناهز المائة .
وأضاف الأمين العام لمجلس الدولة: يعتبر هذا الإنجاز والنجاح تعزيزا لروح الانتماء للوطن وتخليدًا لتحقيق العدالة، وتأتي خطوة تكريم المجلس لهؤلاء القضاة، يدفعهم لبذل المزيد من العطاء والجهد، والذي ينتهي إلي تحقيق مزيد من الإنجاز.
وأوضح حرص إدارة المجلس علي توفير المناخ المناسب للعمل وإتاحة الإمكانيات من العمل لتحقيق العدالة الناجزة، والتي هي هدف أساسي ورسالة سامية لمجلس الـدولــة في الدستور والقانون والتي تسعي الـدولــة لتحقيقه، فضلًا عن حرص المجلس علي تذليل كافة المعوقات للقضاة، والتي تمنع أداء هذه الرسالة، بالتعاون مع الهيئات المختلفة لظهور هذا الإنجاز علي هذه الشاكلة، بالإضافة لتوفير متطلبات مجلس الـدولة، للوصول إلي أحداث الفتاوى والأحكام من خلال تيسير منظومة إلكترونية هامة أثرت في العمل القضائي، نهاية إلي توفير الاستراحات للأعضاء حتي يتسني لهم القيام بأعمالهم المنوطة بهم.
ويأتى ذلك فى إطار حرص الدولة على الارتقاء بمنظومة القضاء والعدالة, و تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية بتكريم شباب القضاة المتميزين فى جميع مستويات ومجالات العمل القضائى ، ولقاء سيادته بهم يوم 3/10/2020 ، كما تم تكريم عدد عشرين مـن شباب قضاة مجلس الدولة بمناسبة احتفـالية يـوم القضاء المصرى بتاريخ 2 / 10 / 2021 والتى شرفها بالحضور السيد رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية .
واستمرارا لما قام به مجلس الدولة فى العام الماضى بتاريخ 2 / 12 / 2020 بتكريم قضاته الأكثر تميزًا فى الإنجاز فى العام القضائى 2019 / 2020، وتكريم شيوخ المجلس ممن اكتمل عطاؤهم وبلغوا السن القانونية خلال العام القضائى المشار إليه, وكذلك تكريم أسماء قضاته ممن انتقلوا إلى رحمة الله تعالى خلال العام ذاته، كما قام مجلس الدولة بتكريم الموظفين الأكثر تميزًا بمجلس الدولة فى مجالات العمل المختلفة، وفى الانضباط, ، وخدمة المواطنين وسرعة إنجاز مصالحهم، والقدرة على الخَلق، والابتكار وتحصيل حقوق الدولة .
وتقام الاحتفالية بحضور المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، والمستشارين نواب رئيس مجلس الدولة أعضاء المجلس الخاص، والمستشار نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام، و عدد محدود من قضاة وقاضيات مجلس الدولة من مختلف أقسامه وفروعه وضيوف المجلس من الجهات المختلفة نظرًا للإجراءات الاحترازية المطبقة لمنع انتشار فيروس كورونا.