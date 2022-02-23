شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الاتحاد الأوروبى بمصر: المرأة المصرية الأكثر التزاما بدفع قروض المشروعات.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبى بمصر، إن الصناعات الصغيرة ومتوسطة الصغر فى كل دول العالم، تمثل عصب الاقتصاد.

وأكد برجر خلال لقاءه مع سيدات مشروع دعم سيدات الأعمال لتطوير إنتاج الخوص فى أسوان، حرص الاتحاد الأوروبى على تمكين المرأة ومساعدة السيدات فى المجتمع المصرى وخاصة المنتجات من خلال توفير التمويل المالى، وتطوير مهاراتهم وعمل تسويق مناسب لهم، من أجل إنشاء عدد أكبر من الشركات والأفراد المنتجة.

وقال برجر ان المرأة وخاصة المصرية أثبتت قدرتها علي القيام بالكثير من الأعمال الالتزام بها اذا فإن كل الأموال التي تحصل عليها تقوم بسدادها والحصول على أخرى لتوسيع مشروعها.

وأضاف برجر أن برنامج المشروعات الصغيرة ومتوسطة الصغر في مصر يتم تمويله بقيمة 65 مليون يورو فى كافة أنحاء مصر منهم 15 مليون يقوم الاتحاد الأوروبي بمنحهم والـ50 الباقيين من خلال الشركاء والبنوك المشاركين.

من جانبها، أشارت دينا عباس مسئول مشرعات تنمية المرأة في البنك الأوروبى، إلى أن اسوان واحدة من الأماكن المهمة التى يتم فيها استثمار مخلفات الخوص وجريد النخل والمنتجات متنوعة بها وتراثية قوية.

وأشارت إلى أنه يتم الحرص على جودة المنتج وصنعه بأشكال تلبي احتياجات السوق المحلى والأسواق الدولية، من خلال دعم استشارى تخصص فى تطوير المنح وتسعير وتقيم المنتج وجعلها منتجات صديقة للبيئة، وتأهيلهم لمنتج يتناسب مع الذوق المحلى، ووضع خطط للمشاركة في معارض دولية.

فيما قالت ريم السعدي المدير الإقليمى لدعم المؤسسات الصغيرة بمصر، إنه يتم عمل دراسة لاحتياجات السوق من خلال دراسة السوق المحلى والدولي والاستدامة، والمساعدة بدءا من أول المادة الخام لطرق التصنيع وعمل القيمة المضافة.

ولفتت السعدى إلى أن برنامج سيدات الأعمال يستهدف تحسين مهارات السيدات المنتجة لتصديرها الخارج وفتح فرص عمل.

وقالت إنه يتم الوصول إلى السيدات من خلال القنوات الشريكة وجمعيات المجتمع المدني، ويتم تسهيل حصول السيدات علي القروض بعد تسليمهم خطة عمل لمشروعاتهم المؤهلين لها.



