شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تنتهى من توزيع الزى الأزهرى على الأئمة بـ 22 محافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف، الانتهاء من توزيع الزي الأزهري الثالث على جميع الأئمة بـ ( 22 ) مديرية إقليمية هي: (جنوب سيناء - السويس – البحر الأحمر – بور سعيد – الوادي الجديد – شمال سيناء – الإسماعيلية – مرسى مطروح – دمياط – الأقصر – الفيوم – أسوان – الإسكندرية – بني سويف – القاهرة – الجيزة – الشرقية – الغربية – الدقهلية – كفر الشيخ- القليوبية - أسيوط".

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن ذلك يأتى في إطار حرص وزارة الأوقاف على توفير الزي الأزهري للأئمة، وفي سبيل توفير الزي الأزهري كاملًا لجميع الأئمة بالمديريات الإقليمية.

وأكدت وزارة الأوقاف، استمرار توزيع الزي الأزهري على باقي المديريات الإقليمية خلال الأيام القليلة القادمة وهي: (قنا – المنيا – المنوفية – سوهاج – البحيرة)، مشددة على أي إمام لم يتسلم الزي الثالث من هذه المديريات سرعة التقدم بطلب لمدير المديرية يتضمن عدم تسلمه الزي الأزهري الثالث ، مع توجيه مديري المديريات سرعة النظر في الطلب والتسليم الفوري للزي الأزهري لمقدم الطلب حال استحقاقه.

وأوضحت وزارة الأوقاف، أنه سيتم الانتهاء من توزيع الزي الأزهري الثالث للأئمة بجميع المديريات الإقليمية بتاريخ 21 مارس المقبل ؤ وفور الانتهاء من توزيع الزي الثالث على جميع الأئمة سيتم فورًا البدء في توزيع الزي الرابع.