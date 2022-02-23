شكرا لقرائتكم خبر عن كرم جبر: لدينا قضاء عظيم ومجلس الدولة دائم الحفاظ على حقوق الوطن والمواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال كرم جبر رئيس المجلس الاعلي للإعلام، في تصريحات صحفية على هامش احتفالية مجلس الدولة لتكريم شيوخ وقضاة المجلس، إن اليوم يوم كبير وعظيم في تاريخ مجلس الدولة، حيث نشاهد تكريم شيوخ المهنة بشكل مشرف وسط أبناءهم، مؤكدا أنه منذ إنشاء مجلس الدولة وهو يسعي جاهدًا للحفاظ علي حقوق الدولة والمواطنين في إطار الارتقاء بالمنظومة القضائية.

ووجه المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الـدولــة، في مستهل حديثة باحتفالية مجلس الـدولــة تحت عنوان (يوم الوفاء والإنجاز ــ العام الثانى ) التي يتم خلالها تكريم قضاة المجلس الأكثر تميزًا فى الإنجاز خلال العام القضائى 2020 / 2021 ، وعددهم يناهز المائة، الشكر لهؤلاء القضاة الذين تميزوا في العمل القضائي، وبذلوا من الجهد ما يستحقون عليه التكريم.

وأضافرئيس مجلس الـدولــة: أصبح الآن إنجاز عالي يشهده مجلس الدولة، قائلًا ثم بدأنا وأنجزنا مصالح المواطنين، وحكمنا في جميع القضايا القديمة والجديدة، فضلًا عن التنظيم الإلكتروني والورقي للقضايا والطعون.

وأضاف: كانت النتيجة إنجاز مجلس الـدولــة ملايين القضايا، وأصبح القضاه الآن ينظرون قضايا مقامة من شهور بل منذ أسابيع فقط، ما أدي إلي تقليص أمد التقاضي وكسب ثقة المتقاضين.