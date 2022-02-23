شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة حياة كريمة غيرت شكل القرى.. شاركونا بصور التطوير فى محافظتكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا الرئيس عبد الفتاح السيسى في بداية عام 2019 الماضى مؤسسات الدولة مع المجتمع المدنى لتوحيد مجهوداتهم والتنسيق بينهم لإطلاق مبادرة وطنية من الطراز الأول وهى "حياة كريمة" لتوفير كل ما يلزم الفئات الأكثر احتياجا في كل المجالات كالصحة والتعليم والسكن، وخصصت الحكومة 103 مليارات جنيه لصالح مبادرة "حياة كريمة" لتطوير القرى الأكثر احتياجا وتوفير كافة المرافق والخدمات الصحية والتعليمية والأنشطة الرياضية والثقافية.



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والجدير بالذكر تستهدف المبادرة كل قرى ونجوع مصر بحيث يتم تقسميها إلى مراحل ويتم الانتهاء من كافة القرى خلال 3 سنوات، وتستهدف المبادرة توفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجا ورفع كاهل المعاناة عن الأسر الفقيرة في الريف والمناطق العشوائية بالحضر، تعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التي من شأنها ضمان "حياة كريمة" لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم، بالإضافة إلى الارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى والبيئى للأسر في القرى الفقيرة.



وتقدم المبادرة خدمات كثيرة منها بناء أسقف ورفع كفاءة المنازل، مد وصلات مياه وصرف صحى، تجهيز عرائس وتوفير فرص عمل، تدريب وتشغيل من خلال مشروعات متناهية الصغر، تقديم سلات غذائية للأسر الفقيرة، إطلاق قوافل طبية للخدمات الصحية، بالإضافة إلى مشروعات لجمع القمامة وإعادة تدويرها.