شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يناقش تحسين الخدمات المقدمة لـ14 ألف موظف بالمحافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة رئيس وأعضاء اللجنة العامة لنقابة العاملين بمحافظة القاهرة لمناقشة تحسين جودة الخدمات المقدمة للعاملين بالديوان العام والأحياء والبالغ عددهم 14 ألف موظف وموظفة مشتركين بالنقابة.

وناقش اللقاء مقترحات دعم صندوق النقابة لتسهيل إجراءات المعاش والتعامل مع حالات الوفاة وتحسين خدمات الرعاية العلاجية والتأمينية والترفيهية للموظفين .

وأكد محافظ القاهرة أن رعاية الموظفين تحت مظلة النقابة هو أحد وسائل تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للموظفين لتوفير بيئة عمل محفزة لخلق الرضا الوظيفي لدى العاملين بما يساعد في عملية التطوير بفاعلية وذلك في إطار الإجراءات التنفيذية التي تتخذها محافظة القاهرة لتطبيق توجهات الدولة نحو الحوكمة وتنفيذ رؤية مصر 2030 والتي تقضي بتكوين جهاز إداري كفء وفعال يسهم بدوره في تحقيق التنمية المستدامة وهو ما يعد نقلة نوعية في الأداء المؤسسي بالمحافظة يتوافق مع دور الأجهزة التنفيذية في تحقيق أهداف التوجه الإصلاحي للجهاز الإدارى الذي تتبناه الدولة .

وأضاف محافظ القاهرة أن محافظة القاهرة تسعى لتوفير بيئة عمل مناسبة وصحية للعاملين بها مع اتباع المعايير القياسية المتعلقة بتحسين الرعاية المقدمة للعاملين مشيرًا إلى أن المحافظة تقوم برفع كفاءة مبانى الديوان العام والأحياء لتوفير بيئة عمل تمكن العاملين من تقديم افضل خدمة فى اقل وقت ممكن .