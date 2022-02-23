شكرا لقرائتكم خبر عن المكسيك تعلن برنامجها الثقافى لـ2022.. والسفير يكشف عن معارض ومسابقات لتعزيز التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن سفير المكسيك لدي القاهرة، خوسيه أوكتافيو، البرنامج الثقافي للسفارة لعام 2022، وذلك في مؤتمر صحفي عقده الأربعاء في منزله.

وقال السفير في كلمته إن عام 2022، سيشهد تبادل ثقافى مكثف بين مصر والمكسيك، معتبراً أن ذلك يعكس التواصل الوثيق بين الدولتين ذاتا التراث الثري في هذا المجال.

وقال أوكتافيو إن السفارة ستستضيف أول مسابقة لترجمة قصة مكسيكية فى مصر، بخلاف تنظيم زيارة أثنين من كبار الكتاب المكسيكين، ورسامى جداريات، فضلاً عن تنظيم معارض فنيه، ومعرضان للتصوير الفوتوغرافي ، ومعرضا مشتركا للرسوم المتحركة يتركز حول التغير المناخى بمشاركة فنانين مصريين و مكسيكيين.

كما تتضمن المبادرات عروضا للرقص الفلكلوري ، ومؤتمرا حول حماية الممتلكات الثقافية، المشاركة فى المهرجانات السنيمائية، تقديم الكتب، و إحتفالية يوم الموتى الشهير عالميا فى شهر نوفمبر.

من أجل تنفيذ الأنشطة الثقافية فى عام 2022 ، تعتمد سفارة المكسيك بالقاهرة على شراكتها مع حلفاء مهمين مثل وزارة الثقافة المصري، المجلس الأعلى للأثار، المركز القومى للترجمة، ومنظمة التجارة العالمية (IOM)، المركز الثقافى الإيطالى ، و المعهد اللاتينى الإيطالى (IILA)، و بعض السفارات المعتمدة والقطاع الخاص.