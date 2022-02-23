شكرا لقرائتكم خبر عن عمال مصر: اتحاد العمال مستقل والانتخابات منتصف العام الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد جبالى المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر على أن الانتخابات العمالية دورة 2022-2026 ستجرى منتصف العام الجارى، وأن الجمعية العمومية للاتحاد العام لنقابات عمال مصر صاحبة الحق الأول والأخير فى تحديد الجدول الزمنى لهذه الانتخابات المرتقبة، وذلك من منطلق أن التنظيم النقابى العمالى مستقل، ولا تدخل فى شؤونه من جانب أي جهة إدارية، موضحا أن الاتحاد العام يستعد بالفعل لعقد جمعيته العمومية عقب انتهاء كافة النقابات العامة وعددها 27 نقابة من جمعياتها العمومية، مطالبا كافة النقابات العامة من الانتهاء من تحديث بياناتها والعمل على تنمية عضويتها خاصة فى تلك المرحلة التى تشهدها البلاد من تنمية فى عصر "جمهورية جديدة"، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، وهو الأمر الذى يتطلب الاستمرار فى وحدة وتقوية النقابات العمالية باعتبارها شريك أساسى فى تلك الجمهورية، مشيدا فى الوقت ذاته بعملية التنمية والنهضة التى تشهدها البلاد في عهد الرئيس السيسى، وبقطاع النقل بفضل سياسات الوزير كامل الوزيرى.

وجاء ذلك خلال كلمة ألقاها المراغى صباح اليوم الأربعاء فى الجمعية العمومية للنقابة العامة للسكك الحديدية ومترو الانفاق برئاسة عبدالفتاح فكرى، والمنعقدة بمقر الاتحاد العام بحضور رؤساء نقابات عامة ،وممثلين عن وزارة النقل، وهيئة السكك الحديدية، والجهاز المركزي للمحاسبات.

وتعهدت قيادات النقابة العامة التى تأسست عام 1964 ،على الاستمرار في الدفاع عن حقوق العمال المشروعة ،وتوفير كافة الخدمات الاقتصادية والاجتماعية والصحية لهم ،والاستمرار في تدريبهم وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم.



الجمعية العمومية لنقابات عمال مصر