شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يترأس اجتماع المجلس التنفيذى لمناقشة مواجهة التعديات على الأراضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، منذ قليل اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة الجيزة، بحضور كافة القيادات التنفيذية بالمحافظة، ويأتي علي رأس أولويات العمل لجلسة اليوم مناقشة مواجهة التعديات علي الأراضي الزراعية ومخالفات البناء والإجراءات التي سوف تتخذها المحافظة لمواجهه تلك الظاهرة

كما يتابع المجلس التنفيذي لمحافظة الجيزة، نسب العمل بالمشروعات الجارية بكافة قطاعات المحافظة والوقوف علي كافة المستجدات.

وفى السياق، شنت محافظة الجيزة، حملات مكبرة لإزالة مخالفات البناء والتعديات علي الأراضي الزراعية والأراضي أملاك الدولة، وذلك في إطار تكليفات مشددة من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن والمديريات المعنية بتكثيف مجهودات إزالة المخالفات ومنع التعدى على الأراضي الزراعية وردع المخالفين.

وتابع محافظ الجيزة مجهودات مركز ومدينة أبو النمرس فى إزالة مخالفات بناء قواعد خرسانية وأسوار واستراحات بقرية الحرانية وطريق الصليبة بشبرامنت، كما قامت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة الصف بإزالة 6 حالات تعدى علي أملاك الدولة بقرية غمازة تتراوح مساحتهم ما بين 70 إلى 100 متر.