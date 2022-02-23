رئيس الهيئة الوطنية للصحافة يشهد احتفالية "الوفاء والإنجاز" بمجلس الدولة

القاهرة - سامية سيد - وصل منذ قليل، المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إلى مقر احتفالية مجلس الـدولة تحت عنوان (يوم الوفاء والإنجاز ــ العام الثانى) التي يتم خلالها تكريم قضاة المجلس الأكثر تميزًا فى الإنجاز خلال العام القضائى 2020 / 2021، وعددهم يناهز المائة .

يأتى ذلك فى إطار حرص الدولة على الارتقاء بمنظومة القضاء والعدالة, و تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية بتكريم شباب القضاة المتميزين فى جميع مستويات ومجالات العمل القضائى ، ولقاء سيادته بهم يوم 3/10/2020 ، كما تم تكريم عدد عشرين مـن شباب قضاة مجلس الدولة بمناسبة احتفـالية يـوم القضاء المصرى بتاريخ 2 / 10 / 2021 والتى شرفها بالحضور السيد رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية .

واستمرارا لما قام به مجلس الدولة فى العام الماضى بتاريخ 2 / 12 / 2020 بتكريم قضاته الأكثر تميزًا فى الإنجاز فى العام القضائى 2019 / 2020، وتكريم شيوخ المجلس ممن اكتمل عطاؤهم وبلغوا السن القانونية خلال العام القضائى المشار إليه, وكذلك تكريم أسماء قضاته ممن انتقلوا إلى رحمة الله تعالى خلال العام ذاته، كما قام مجلس الدولة بتكريم الموظفين الأكثر تميزًا بمجلس الدولة فى مجالات العمل المختلفة، وفى الانضباط, ، وخدمة المواطنين وسرعة إنجاز مصالحهم، والقدرة على الخَلق، والابتكار وتحصيل حقوق الدولة .

وستقام الاحتفالية بحضور المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، والمستشارين نواب رئيس مجلس الدولة أعضاء المجلس الخاص، والمستشار نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام، و عدد محدود من قضاة وقاضيات مجلس الدولة من مختلف أقسامه وفروعه وضيوف المجلس من الجهات المختلفة نظرًا للإجراءات الاحترازية المطبقة لمنع انتشار فيروس كورونا.