شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الدولة يعلن إنجاز 96% من الفتاوى و100% من مشروعات القوانين خلال العام القضائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، بإنجازات قسمىٍ الفتوى والتشريع، معلنا أن الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع قد أنجزت فى العام القضائى 2020 /2021 عدد 611 موضوعًا وهو إنجاز متميز، وبلغت نسبة إنجاز لجان الفتوى، وإدارات الفتوى، ومفوضى الوزارات والمحافظات أكثر من 96%، كما أن قسم التشريع قام بمراجعة جميع مشروعات القوانين واللوائح التى وردت له فى العام القضائى 2020 / 2021 وبنسبة إنجاز 100%، فضلاً عن السرعة والسرية المصاحبة لعمل القسم .

ومن الجدير بالذكر أن احتفالية هذا العام تختلف عن السابقة إذ يشرفها بالحضور عدد من القاضيات بعد أن تفضل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بتاريخ 3 أكتوبر 2021 بتعيين عدد 98 قاضية فى مجلس الدولة، هذا فضلاً عن أنه لأول مرة فى تاريخ مجلس الدولة يتم قبول التعيين لدفعة 2021 للخريجين والخريجات.