شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الدولة يعلن إنجاز 96% من الفتاوى و100% من مشروعات القوانين خلال العام القضائى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أشاد مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، بإنجازات قسمىٍ الفتوى والتشريع، معلنا أن الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع قد أنجزت فى العام القضائى 2020 /2021 عدد 611 موضوعًا وهو إنجاز متميز، وبلغت نسبة إنجاز لجان الفتوى، وإدارات الفتوى، ومفوضى الوزارات والمحافظات أكثر من 96%، كما أن قسم التشريع قام بمراجعة جميع مشروعات القوانين واللوائح التى وردت له فى العام القضائى 2020 / 2021 وبنسبة إنجاز 100%، فضلاً عن السرعة والسرية المصاحبة لعمل القسم .
ومن الجدير بالذكر أن احتفالية هذا العام تختلف عن السابقة إذ يشرفها بالحضور عدد من القاضيات بعد أن تفضل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بتاريخ 3 أكتوبر 2021 بتعيين عدد 98 قاضية فى مجلس الدولة، هذا فضلاً عن أنه لأول مرة فى تاريخ مجلس الدولة يتم قبول التعيين لدفعة 2021 للخريجين والخريجات.
يأتى ذلك فى إطار حرص الدولة على الارتقاء بمنظومة القضاء والعدالة, و تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية بتكريم شباب القضاة المتميزين فى جميع مستويات ومجالات العمل القضائى ، ولقاء سيادته بهم يوم 3/10/2020 ، كما تم تكريم عدد عشرين مـن شباب قضاة مجلس الدولة بمناسبة احتفـالية يـوم القضاء المصرى بتاريخ 2 / 10 / 2021 والتى شرفها بالحضور السيد رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية .
واستمرارا لما قام به مجلس الدولة فى العام الماضى بتاريخ 2 / 12 / 2020 بتكريم قضاته الأكثر تميزًا فى الإنجاز فى العام القضائى 2019 / 2020، وتكريم شيوخ المجلس ممن اكتمل عطاؤهم وبلغوا السن القانونية خلال العام القضائى المشار إليه, وكذلك تكريم أسماء قضاته ممن انتقلوا إلى رحمة الله تعالى خلال العام ذاته، كما قام مجلس الدولة بتكريم الموظفين الأكثر تميزًا بمجلس الدولة فى مجالات العمل المختلفة، وفى الانضباط, ، وخدمة المواطنين وسرعة إنجاز مصالحهم، والقدرة على الخَلق، والابتكار وتحصيل حقوق الدولة .
وتقام الاحتفالية بحضور المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، والمستشارين نواب رئيس مجلس الدولة أعضاء المجلس الخاص، والمستشار نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام، و عدد محدود من قضاة وقاضيات مجلس الدولة من مختلف أقسامه وفروعه وضيوف المجلس من الجهات المختلفة نظرًا للإجراءات الاحترازية المطبقة لمنع انتشار فيروس كورونا.