شكرا لقرائتكم خبر عن الرعاية الصحية: 4 منشآت صحية تابعة للهيئة ببورسعيد تحصل على درجة الاعتماد القومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن اعتماد 4 منشآت صحية تابعين للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، مشيرة أن المنشآت التي تم اعتمادها تقدم كافة خدمات الرعاية الصحية الأولية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، بعد اجتيازهم معايير الاعتماد القومية، والمعترف بها على المستوى الدولي من منظمة الإسكوا العالمية.

وأوضحت الهيئة في بيانها، أن المنشآت الأربع التي تم اعتمادها شملت وحدات صحة أسرة "عثمان بن عفان، المناخ (٢)، بورفؤاد ثانِ"، إضافة إلى "مركز طب أسرة الجوهرة" ببورسعيد، وذلك لمدة عامين وفقًا لمعايير الاعتماد القومية طبقًا للنسخة المحدثة لمعايير اعتماد المستشفيات GAHAR2021 والمعتمدة دوليًا.

وأكد بيان هيئة الرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، أن المنشآت الصحية الحاصلة على درجة الاعتماد بمحافظة بورسعيد تشمل وحدات ومراكز طب أسرة (شرق النوادي، الجوهرة، الكويت، شمال الحرية، حوض بدران، عثمان بن عفان، المناخ (٢)، بورفؤاد ثانِ، شرق النوادي، أم خلف، علي بن أبي طالب، سهل الطينة، الحي الإماراتي، القابوطي، بحر البقر القديمة، العلاج الطبيعي، الصفوة، العرب، عمر بن الخطاب) ، وذلك إضافة إلى 3 مستشفيات تابعين للهيئة بمحافظة بورسعيد وهم "النصر التخصصي، الرمد التخصصي، الزهور"، بإجمالي 21 منشأة طبية معتمدة، من قبل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAR طبقًا للنسخة المحدثة والمعتمدة دوليًا من منظمة "الاسكوا .

وهنأ الدكتور أحمد السبكى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، كتيبة العمل داخل وحدات صحة أسرة "عثمان بن عفان، المناخ (٢)، بورفؤاد ثانِ"، و"مركز طب أسرة الجوهرة"، لوصولهم لدرجة الاعتماد القومية GAHAR، والمعترف بها دوليًا من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية ( إسكوا).

وأعرب السبكي، عن بالغ سعادته لحصول كافة المنشآت على درجة الاعتماد المعترف به دوليًا من جمعية الإسكوا، وهو ما يعني مطابقتهم لأعلى المعايير العالمية ويؤكد جودة الخدمات الصحية المقدمة وجودة مخرجات النظام الصحي بمنشآت هيئة الرعاية الصحية وتوافقها مع المواصفات القياسية الدولية، وبما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 فيما يتعلق بمحور الصحة.