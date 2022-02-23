شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: 16 خطيبًا جديدًا بالمكافأة على بند التحسين بأسوان والان مع تفاصيل الخبر
وفيما يلى أسماء الخطباء الجدد:
1. عز الدين عبده محمد أحمد أسوان كلية أصول الدين جيد جداً مع مرتبة الشرف
2. مجاهد صابر أحمد محمد أسوان كلية أصول الدين جيد جدًا
3. محمد رجب حسين السيد أسوان كلية أصول الدين جيد جدًا
4. أبو الحسن محمد أبو الحسن علي أسوان كلية الدراسات الإسلامية والعربية جيد جدًا
5. محمد البدري عبد الله أمين
أسوان كلية الدراسات الإسلامية والعربية جيد جدًا
6. رضوان عبد الحميد علي رضوان أسوان كلية الدراسات الإسلامية والعربية جيد جدًا
7. محمود خضري رضوان عمر أسوان كلية الدراسات الإسلامية والعربية جيد جدًا
8. الحسيني ربيع عبد الودود الضوي أسوان كلية الدعوة الإسلامية جيد جدًا
9. محمود محمد علي حسين محمد علي أسوان كلية الدعوة الإسلامية جيد جدًا
10. عبد الله بشير عبد الله الأمين أسوان كلية الدعوة الإسلامية جيد جدًا
11. أحمد مصطفى أحمد إبراهيم أسوان كلية الدعوة الإسلامية جيد جدًا
12. منصور سيد محمد طه أسوان كلية القرآن الكريم جيد جدًا
13. محمود محمد سعيد حسن أحمد أسوان كلية التربية جيد جدًا
14. مصطفى أحمد يمني حسن أسوان كلية التربية جيد جدًا
15. محمد أحمد مصطفى محمود أسوان كلية التربية جيد جدًا
16. محمود حساني محمد راجح أسوان كلية التربية جيد جدًا
وعلى المديرية استكمال الملف وتمكينهم من أداء خطبة الجمعة فور استكمال الملف شاملًا الآتي:
1- نسخة من المؤهل أصل.
2- صورة الرقم القومي.
3- صورتين شخصيتين حديثتين.
4- صحيفة الحالة الجنائية حديثة.
وعلى المديرية استكمال ملف خطباء المكافأة الجدد على هذا النحو، في حين يكتفى من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجهات الحكومية بصورة طبق الأصل من المؤهل مختومة من جهة عمله، مع صورة الرقم القومي وصورتين حديثتين.