شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين العربية للتصنيع والمعهد التكنولوجي ببنى سويف لدعم المشروعات البحثية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع الفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع، بروتوكول التعاون مع المعهد التكنولوجي العالي ببني سويف، بناء علي تنفيذ توجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" بتحقيق التكامل بين الجامعات وجهات البحث العلمي والمؤسسات الصناعية الوطنية، بما يحقق خطة الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة وفقا لرؤية مصر 2030، مشيرا إلى أن العربية للتصنيع تضع كافة إمكانياتها وخبراتها التكنولوجية لتعزيز التحول الرقمي وتدبير كافة احتياجات المعهد التكنولوجي العالي ببني سويف.

وفي هذا الصدد، أشاد "التراس" بالمنظومة المتكاملة للتعليم الهندسى والبحث العلمي بالمعهد التكنولوجي العالي ببني سويف، ورؤيته المتكاملة في مختلف المجالات الهندسية والعلمية والعديد من المشروعات البحثية التطبيقية، والتى يمكن أن تقدم حلول صناعية لمشاكل القطاعات المختلفة بالدولة.

وأشار الفريق التراس، إلي اهتمام الهيئة العربية للتصنيع بتعزيز التعاون المشترك في التدريب ودعم المشروعات البحثية والابتكارات الصناعية القابلة للتطبيق لخدمة قطاعات التصنيع المختلفة، وتنظيم الدورات التدريبية فى المجالات المشتركة وبرامج التدريب الصيفي فى مختلف التخصصات الهندسية بالوحدات الإنتاجية والبحثية التابعة للهيئة، فضلا عن تدريب الكوادر البشرية بالعربية للتصنيع بالدورات التخصصية بالمعهد التكنولوجي العالي.