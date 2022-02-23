شكرا لقرائتكم خبر عن طقس متقلب.. الرى تكشف أماكن سقوط الأمطار على القاهرة والمحافظات حتى الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مركز التنبؤ بفيضان النيل التابع لقطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى، توقعات حالة الأمطار على المحافظات بدءًا من اليوم الأربعاء، وحتى الجمعة 25 فبراير، حيث يتوقع المركز أن تتعرض اليوم مناطق من السواحل الشمالية الغربية لسقوط أمطار متفاوتة الشدة تتراوح من 1 إلى 10مم.

طقس غدا .. أمطار متفاوتة الشدة

فيما يتوقع المركز غدا الخميس، أن تتعرض مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية لسقوط أمطار متفاوتة الشدة تتراوح بين 1- 7 مم و تتعرض باقى السواحل الشمالية وشمال سيناء ومحافظات الوجه البحرى والقاهرة لسقوط أمطار خفيفة تتراوح بين 1 – 5 مم وقد تصل شمال الصعيد.

أما عن يوم الجمعة فكشف مركز التنبؤ بفيضان النيل التابع لقطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى، تعرض مناطق من السواحل الشمالية وشمال سيناء ومحافظات الوجه البحرى والقاهرة لسقوط أمطار خفيفة تتراوح بين 1- 5 مم.