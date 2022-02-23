شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الأرصاد: البلاد تتأثر بحوض جوى بارد وأمطار رعدية ورمال حتى الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية ابتداء من اليوم الأربعاء حتى الجمعة .

وتابعت هيئة الأرصاد الجوية: يؤثر علينا منخفض جوى على البحر المتوسط يصاحبه حوض جوى بارد فى طبقات الجو العليا يعمل على انخفاض درجة الحرارة ويصاحبه سقوط أمطار متفاوتة الشده تكون رعدية ومصحوبة بحبات البرد أحيانا ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق مما يؤدى إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

و يشهد اليوم الأربعاء، ارتفاع فى درجات الحرارة وحالة عدم استقرار بالأحوال الجوية ، ليسود طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى ، معتدل السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى ، دافئ على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر و شمال و جنوب الصعيد ، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم يشهد نشاط رياح على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

الحكومة: تغليظ عقوبة مزاولة مهنة الصيدلة دون ترخيص والحبس سنة للمخالف

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، والذي تضمن تغليظ العقوبات المقررة لإحكام الرقابة على هذا القطاع.

ونص التعديل على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص، أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل، أو باستعارة اسم صيدلي، وكل صيدلي أعار اسمه، تحقيقاً لأحد الأغراض المتقدمة.

كما نص التعديل على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، كل من فتح أو أنشأ أو أدار مؤسسة صيدلية بدون ترخيص، كما يعاقب بذات العقوبة كل من أقام صناعة أخرى، أو مارس نشاطاً آخر في مؤسسة صيدلية غير المرخص له بإدارتها، وذلك على النحو الذي يحدده قرار من رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية.

مجلس الوزراء يوافق على إصدار قانون تنظيم الحج

وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون، بإصدار قانون تنظيم الحج، وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج.

ونص مشروع القانون، على أن تقوم السلطة المختصة بتوزيع التأشيرات الممنوحة من السلطات السعودية على الجهات المنظمة للحج، على أن تُدرج بيانات الحاج على البوابة المصرية الموحدة للحج قبل سفره، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.

وتختص الجهات المنظمة للحج دون غيرها، بتنظيم شئونه وفقاً للضوابط الواردة فى هذا القانون والقواعد التى تضعها اللجنة الوزارية بالتنسيق مع تلك الجهات.

وتشكل فى بداية موسم الحج سنوياً بعثة رسمية بقرار من رئيس الوزراء، ويُعين رئيسها بقرار من رئيس الجمهورية، وتتولى متابعة وتقييم أداء الجهات المنظمة للحج خلال الموسم، وترفع توصياتها لرئيس الجمهورية.

مجلس الدولة يعلن تحصيل مليار و100 مليون جنيه من حقوق الدولة

أعلنت وحدة المطالبة بمجلس الدولة، عن تمكنها من تحصيل حقوق الدولة خلال الفترة من أول أكتوبر 2019 حتى تاريخه بقيمة مليار و86 مليونا و599 ألفا و617 جنيها وهو رقم غير مسبوق.

ومن الجدير بالذكر أن احتفالية مجلس الدولة هذا العام تختلف عن السابقة إذ يشرفها بالحضور عدد من القاضيات بعد أن تفضل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بتاريخ 3 أكتوبر 2021 بتعيين 98 قاضية فى مجلس الدولة ، هذا فضلاً عن أنه لأول مرة فى تاريخ مجلس الدولة يتم قبول التعيين لدفعة 2021 للخريجين والخريجات.

يأتى ذلك فى إطار حرص الدولة على الارتقاء بمنظومة القضاء والعدالة, و تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية بتكريم شباب القضاة المتميزين فى جميع مستويات ومجالات العمل القضائى ، ولقاء سيادته بهم يوم 3/10/2020 ، كما تم تكريم عدد عشرين مـن شباب قضاة مجلس الدولة بمناسبة احتفـالية يـوم القضاء المصرى بتاريخ 2 / 10 / 2021 والتى شرفها بالحضور السيد رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية .

الحكومة ترد على تداول صور تزعم تلوث مياه الشرب والزراعة وعدم صلاحيتها

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه في ضوء ما تم تداوله من صوراً تزعم تلوث مياه الشرب والزراعة وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي بعد ظهور عكارة في مياه نهر النيل وتغير لونها، تواصل المركز مع وزارة الموارد المائية والري، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتلوث مياه الشرب والزراعة أو عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي بعد ظهور عكارة في مياه نهر النيل وتغير لونها.

وأوضحت الوزارة، أن عكارة المياه في نهر النيل وتغير لونه يعد أمراً طبيعياً نتيجة لوصول مياه السيول المُحملة بالأتربة والرمال والطمي إليها، وذلك بعد موجة الأمطار والسيول التي تعرضت لها البلاد على مدار الأيام الماضية، الأمر الذي يؤكد على أن شبكة تصريف مياه السيول تعمل بكفاءة عالية، مُشيرةً إلى أن هذه العكارة ليس لها أي تأثيرات سلبية على جودة مياه الشرب والأراضي الزراعية، وسوف تختفي آثارها من المياه خلال يوم أو يومين على أقصى تقدير.

بوتين: مستعدون لـ"حلول دبلوماسية" لكن مصالح روسيا "غير قابلة للتفاوض"

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن موسكو مستعدة للبحث عن "حلول دبلوماسية" بشأن أوكرانيا ، لكنه شدد على أن مصالح البلاد غير قابلة للتفاوض.

في خطاب بالفيديو صباح الأربعاء لإحياء يوم المدافع عن الوطن ، وهو يوم عطلة رسمية في روسيا ، نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن بوتين قوله: بلدنا منفتح دائما للحوار المباشر والصادق ، للبحث عن حلول دبلوماسية لأكثر المشاكل تعقيدا. مصالح روسيا وأمن مواطنينا غير قابلة للتفاوض بالنسبة لنا ".

وفي خطاب الفيديو ، هنأ بوتين رجال البلاد ، وأشاد باستعداد الجيش الروسي للمعركة وقال إنه واثق من "مهنية" الجيش وأنهم سيدافعون عن المصالح الوطنية للبلاد.

ويأتي خطابه بعد موافقة روسيا بالإجماع على نشر "قوات حفظ سلام" في جمهوريتين أعلنتا استقلالهما في لوجانسك ودونيتسك اللتين تعترف بهما موسكو الآن كدولتين مستقلتين.

وقال بوتين إن روسيا ستواصل تطوير أسلحة متطورة.

وقال "سنواصل تطوير أنظمة أسلحة متقدمة ، بما في ذلك أنظمة تفوق سرعة الصوت وتلك التي تستند إلى مبادئ فيزيائية جديدة ، وسنوسع استخدام التقنيات الرقمية المتقدمة وعناصر الذكاء الاصطناعي. هذه المجمعات هي حقًا أسلحة المستقبل ، والتي تزيد بشكل كبير من القدرة القتالية لقواتنا المسلحة".

السلطات الأوكرانية تطالب مواطنيها بمغادرة روسيا على الفور

طالبت السلطات الأوكرانية مواطنيها بمغادرة روسيا فورا، جاء ذلك نقلا عن عدة مصادر إعلامية.

فى غضون ذلك، استدعى الرئيس الأوكراني جنود الاحتياط في البلاد، وحذر من أن أوكرانيا قد تواجه معركة من أجل وجودها، مع انضمام المزيد من الدول إلى فرض عقوبات على روسيا.

واستبعد فولوديمير زيلينسكي التعبئة العامة في خطاب إلى الأمة، لكن قرار إعادة جنود الاحتياط إلى الخدمة كان علامة أخرى على أن أوكرانيا تستعد لصدام عسكري محتمل مع جارتها. جاء ذلك بعد أن بدأت روسيا في نقل قواتها إلى شرق البلاد.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، قال إن موسكو مستعدة للبحث عن "حلول دبلوماسية" بشأن أوكرانيا ، لكنه شدد على أن مصالح البلاد غير قابلة للتفاوض.

في خطاب بالفيديو صباح الأربعاء لإحياء يوم المدافع عن الوطن ، وهو يوم عطلة رسمية في روسيا ، نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن بوتين قوله: بلدنا منفتح دائما للحوار المباشر والصادق ، للبحث عن حلول دبلوماسية لأكثر المشاكل تعقيدا. مصالح روسيا وأمن مواطنينا غير قابلة للتفاوض بالنسبة لنا ".

وفي خطاب الفيديو ، هنأ بوتين رجال البلاد ، وأشاد باستعداد الجيش الروسي للمعركة وقال إنه واثق من "مهنية" الجيش وأنهم سيدافعون عن المصالح الوطنية للبلاد.

انتهاء المدة المحددة للتحويل بين علمى علوم ورياضيات لطلاب الثانوية غدا

تنتهى غدا الخميس المدة المحددة من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، للتحويل لمن يرغب من طلاب الثانوية العامة دفعة العام الدراسى الجارى 2022، من الشعبة العلمية رياضيات إلى علوم والعكس، ويجوز أيضا للطلاب الذين تغيبوا عن أداء الامتحان أو تم إلغاء امتحاناتهم إجراء نفس التحويل بشرط عدم أداء أى فرع من فروع الرياضيات أو أى من مادتى الأحياء والجيولوجيا، تزامنا مع غلق باب تسجيل الاستمارة الإلكترونية لطلاب الثانوية العامة

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى حددت مواعيد امتحانات الدور الأول لطلاب الثانوية العامة 2021،2022، موضحة أنها تنطلق 11 يونيو 2022، وفى الدور الثانى السبت الموافق 13 أغسطس 2022.

الصحة تحذر طلاب المدارس من تبادل زجاجات المياه.. اعرف التفاصيل

حذرت وزارة الصحة والسكان الأطفال في المدارس من تبادل زجاجات المياه الخاصة بالشرب مع بعضهم البعض، وذلك بهدف منع انتقال فيروس كورونا .

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.