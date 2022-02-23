شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الدولة يعلن تحصيل مليار و100 مليون جنيه من حقوق الدولة.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وحدة المطالبة بمجلس الدولة، عن تمكنها من تحصيل حقوق الدولة خلال الفترة من أول أكتوبر 2019 حتى تاريخه بقيمة مليار و86 مليونا و599 ألفا و617 جنيها وهو رقم غير مسبوق.

ومن الجدير بالذكر أن احتفالية مجلس الدولة هذا العام تختلف عن السابقة إذ يشرفها بالحضور عدد من القاضيات بعد أن تفضل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بتاريخ 3 أكتوبر 2021 بتعيين 98 قاضية فى مجلس الدولة ، هذا فضلاً عن أنه لأول مرة فى تاريخ مجلس الدولة يتم قبول التعيين لدفعة 2021 للخريجين والخريجات.