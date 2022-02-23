شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: انخفاض أعداد المرضى المشتبه إصابتهم بكورونا الأسبوع الثالث من فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تقريراً حول الحالة الوبائية محلياً وعالمياً.

وأشار الوزير، إلى إعلان منظمة الصحة العالمية مصر مركزاً إقليمياً لتصنيع لقاحات الحامض الرسولي (mRNA) بما يمثل تتويجاً للريادة المصرية في مجال تصنيع الأدوية واللقاحات، وتكليلاً للجهد المبذول في إبراز الإنجازات المحققة في مجال البحث العلمي، موضحاً أن مصر نجحت في إنتاج كمية ضخمة من اللقاحات محلياً، إلى جانب تطوير هيئة الدواء المصرية لتتواكب مع الإجراءات القياسية لمنظمة الصحة العالمية، فضلاً عن منح حقوق الملكية الفكرية للقاحات والأدوية المصنعة.

وتناول الوزير عدداً من المؤشرات الإيجابية فيما يتعلق بمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا خلال الشهر الجاري، موضحاً أن الأسبوع الثالث من شهر فبراير شهد انخفاض أعداد المرضى المشتبه إصابتهم بكورونا بنسبة 22.3%، وانخفاض أعداد المرضى المُقرر عزلهم منزلياً بنسبة 16.5%، وانخفاض أعداد المرضى المحولين من الأقسام الداخلية بالمستشفيات إلى أقسام الرعاية المركزة بنسبة 24%، وذلك مقارنة بالأسبوع الأول من الشهر الجاري.

وحول الموقف الحالي لتعاقد وتوريد واستهلاك لقاحات فيروس كورونا محلياً، أوضح الدكتور خالد عبد الغفار أن إجمالي عدد اللقاحات التي تم توريدها منذ ديسمبر 2020 حتى فبراير 2022 بلغ نحو 142.6 مليون جرعة، من مختلف أنواع اللقاحات، مضيفاً أنه تم استهلاك حوالي 69 مليون جرعة حالياً، وبلغ عدد من تم تحصينهم بالكامل باللقاح نحو 30 مليون مواطن، وفي إطار تقديم الجرعة الثالثة التنشيطية تم تقديم 986 الف جرعة حتى الآن.

وأشار الوزير إلى استمرار جهود التوسع في أماكن توفير اللقاح، من خلال توفير فرق متنقلة وأخرى في مقار متنوعة لتوفير اللقاح للراغبين في تلقيه، مشيرأً إلى أن هذه الجهود ساهمت في تلقي التطعيم بنحو 5 ملايين جرعة.