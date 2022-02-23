القوات المسلحة: ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر قبل تهريبها بإحدى معديات قناة السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

قال بيان صادر عن القوات المسلحة، إنه استمرارا لجهود القوات المسلحة في التصدي للمهربين والعناصر الإجرامية وإجهاض المخططات والمحاولات التي تهدد استقرار المجتمع والإضرار بالأمن القومي المصري، نجحت عناصر حرس الحدود من توجيه ضرباتها الناجحة لإحباط إحدى عمليات التهريب لكميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمعدات الفنية بإحدى معديات قناة السويس.

وبحسب البيان، كثفت عناصر التفتيش والكشف عن المهربات من جهودها التي أسفرت عن ضبط عربة نقل مُحمل عليها مكعبات مياه وعدد من البراميل والتى عثر بداخلها على (19) بندقية ألية و(20) خزنة لبنادق أليه و(4) بندقية ألية FN، و(3) رشاشات متعدد، بالإضافة إلى (2) نظارة ميدان و(2) تليسكوب قناصة، كما تم ضبط كميات كبيرة من الذخائر بلغت (15627) ذخيرة أنواع، وتم عرض المتهمين على جهات التحقيق المختصة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

يأتي ذلك استمراراً للجهود المكثفة لقوات حرس الحدود في تأمين حدود مصر على كافة الاتجاهات الإستراتيجية بكل عزيمة وإصرار لمنع أي محاولة للتهريب وضبط كافة العناصر الإجرامية.​