رئيس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بذكرى الإسراء والمعراج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ببرقيه تهنئة إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج.

وجاء نص البرقية كالتالي:

فخامة رئيس الجمهورية

يطيب لي أن أتقدم لفخامتكم بإسمي وباسم أعضاء مجلس الشيوخ بخالص التهانى القلبية بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج.. تلك الذكرى ذات المكانة الخاصة في نفوس المسلمين جميعاً والتى شرّف فيها المولى عز وجل نبيه الكريم محمد صلى الله عليه وسلم بالإسراء الي المسجد الأقصى والمعراج الي السماوات العلا ليريه من الآيات العظيمة في رحلة ربانية تكشف مكانة سيد الخلق والتى لم يحظ مثلها احد في السماوات والأرض.

ونحن إذ نحتفل بهذه الذكرى العظيمة لندعو الله عز وجل أن أن يوفق سيادتكم ويسدد على طريق الحق خطاكم لما فيه الخير لكم ولمصرنا الغالية، وأن يعيدها على فخامتكم وعلى الشعب المصرى وكافة المسلمين وشعوب العالم بكل خير واستقرار.