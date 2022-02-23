عملات تذكارية من الذهب والفضة لمرور 90 عامًا على إنشاء مصر الطيران

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأربعاء، قرارين للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

القرار الأول رقم 17 لسنة 2022، بالترخيص بإصدار عملات تذكارية غير متداولة من الذهب فئة الجنيه الواحد ومن الفضة فئة (المائة، الخمسون) جنيهًا بمناسبة الاحتفال بمرور 90 عامًا على إنشاء الشركة القابضة لمصر الطيران.

والقرار الثاني رقم 18 لسنة 2022، الترخيص بإصدار عملات تذكارية من الفضة فئة الخمسة جنيهات بمناسبة الاحتفال بمرور خمسة أعوام على إنشاء اللجنة النقابية للعاملين بتجارة وصناعة المصوغات والجوهرات.