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وزير الصحة يعلن عدد مُتلقي لقاح كورونا حتى الآن

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

كشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، عن إجمالي التطعيمات بلقاح حتى الآن.

وقال "عبدالغفار" في تصريحات اليوم، إن إجمالي من حصلوا على الجرعة الأولى يبلغ 39.2 مليون مواطن، فيما حصل 29.6 مليون مواطن على التحصين الكامل.

ولفت إلى حصول 985 ألف مواطن على الجرعة الثالثة التنشيطية.

كان مجلس الوزراء قرر في اجتماعه الأخير توفير الجرعة التعزيزية بعد ٣ شهور من الجرعة الثانية للمرحلة العمرية فوق 65 سنة، ومد مهلة التطعيم بها لشهرين بعد ارسال الرسالة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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