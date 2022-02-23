وزير الصحة يعلن عدد مُتلقي لقاح كورونا حتى الآن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

كشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، عن إجمالي التطعيمات بلقاح كورونا حتى الآن.

وقال "عبدالغفار" في تصريحات اليوم، إن إجمالي من حصلوا على الجرعة الأولى يبلغ 39.2 مليون مواطن، فيما حصل 29.6 مليون مواطن على التحصين الكامل.

ولفت إلى حصول 985 ألف مواطن على الجرعة الثالثة التنشيطية.

كان مجلس الوزراء قرر في اجتماعه الأخير توفير الجرعة التعزيزية بعد ٣ شهور من الجرعة الثانية للمرحلة العمرية فوق 65 سنة، ومد مهلة التطعيم بها لشهرين بعد ارسال الرسالة.