ضبط مسجل خطر سرق شقة سيدة أجنبية بالمعادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقى ضباط مباحث القاهرة القبض على مسجل خطر؛ لسرقته شقة سيدة أجنبية بالمعادي.

تلقى قسم شرطة المعادي بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول"، مقيمة بدائرة القسم، باكتشافها كسر باب الشقة محل سكنها وسرقة مبلغ مالي من داخلها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة "له معلومات جنائية"، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين-أقراص مخدرة -مبلغ مالي).

بمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب" وأن المبلغ المالي المضبوط بحوزته من متحصلات واقعة السرقة، وأضاف بإنفاقه باقي المبلغ المالي المستولى عليه على شراء المواد المخدرة ومتطلباته الشخصية، باستدعاء المجني عليها اتهمته بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.