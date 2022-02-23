ضبط المتهمين بسحل سيدة وسرقة حقيبتها في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، شخصين لهما معلومات جنائية؛ قاما بسرقة حقيبة يد من سيدة وسحلها أثناء سيرها في منطقة 15 مايو.

تلقى قسم شرطة 15مايو بمديرية أمن القاهرة بلاغا من إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم "مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم بأنها حال سيرها بالمنطقة سكنها بدائرة القسم فوجئت بدراجة نارية يستقلها شخصان قام أحدهما بخطف حقيبة يدها وبداخلها (مبلغ مالي -هاتف محمول-وبعض المتعلقات الشخصية)، وأثناء تمسكها بالحقيبة سقطت أرضاً مما أدى إلى حدوث إصابتها المشار إليها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة حلوان، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" ملك وقيادة أحدهما (المستخدمة في ارتكاب الواقعة).

بمواجهة المتهمان، اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم بإرشادهما بمسكنهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، وباستدعاء المجني عليها تعرفت على المضبوطات، واتهمتهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.