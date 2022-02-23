رئيس مجلس الدولة: أنجزنا 100% من القضايا والمراجعة تتم في نفس يوم الطلب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

صرح المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة ، أن الفتاوى والاستشارات القانونية التي تقدم للمجلس لإبداء طلبات الرأي فيها، تم إنهاء جميع طلبات الرأي القديمة الموجودة منذ فترة طويلة، وأصبح الانجاز عالي ويتجاوز 96 % من المعروض، ويصل إلى 100%، فيعتبر مجلس الدول بيت الخبرة ، وأعلى جهة استفتاء قانوني في مصر، وأوضحت الموضوعات يتم الرد عليها خلال شهر أو اثنين على الأكثر .

وأضاف رئيس مجلس الدولة، أما بالنسبة لقسم التشريع المختص بمراجعة القوانين واللوائح الواردة من البرلمان لمراجعتها وتكييفها بالشكل القانوني، أضحت سريعة المراجعة، ويتم الرد على جميع الجهات الطالبة بسرية تامة وسرعه فائقة، حيث أصبح تتم المراجعة في نفس يوم الطلب.

جاء ذلك في كلمته خلال الاحتفالية التي نظمها مجلس الدولة، اليوم الأربعاء، بعنوان "يوم الوفاء والإنجازــ العام الثاني" يتم خلالها تكريم قضاة المجلس الأكثر تميزًا فى الإنجاز خلال العام القضائي 2020 / 2021، وعددهم يناهز المائة، ويستقبل المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة السادة القضاة والحضور الكريم.

ويتم أيضًا تكريم شيوخ المجلس ممن اكتمل عطاؤهم، وبلغوا السن القانونية خلال العام القضائى المشار إليه تقديرًا لما قدموه لمجلس الدولة وللوطن العزيز طوال رحلة عطائهم المديدة، ولن ينسى المجلس تكريم أسماء قضاته ممن انتقلوا إلى رحمة الله تعالى خلال العام ذاته تقديرًا لعطائهم.

يأتي ذلك فى إطار حرص الدولة على الارتقاء بمنظومة القضاء والعدالة و تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، بتكريم شباب القضاة المتميزين في جميع مستويات ومجالات العمل القضائي، ولقاء سيادته بهم يوم 3/10/2020 ، بعد أن تم تكريم عدد عشرين مـن شباب قضاة مجلس الدولة بمناسبة احتفـالية يـوم القضاء المصري بتاريخ 2 / 10 / 2021 والتي شرفها بالحضور السيد رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية .

وستقام الاحتفالية بحضور المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، والمستشارين نواب رئيس مجلس الدولة أعضاء المجلس الخاص، والمستشار نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام، و عدد محدود من قضاة وقاضيات مجلس الدولة من مختلف أقسامه وفروعه وضيوف المجلس من الجهات المختلفة نظرًا للإجراءات الاحترازية المطبقة لمنع انتشار فيروس كورونا .