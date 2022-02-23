الداخلية: ضبط 161 متهمًا بحوزة 186 سلاح ناري وتنفيذ 88478 حكم قضائي متنوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة، أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن ضبط 186 قطعة سلاح ناري بحوزة 161متهما، وتنفيذ (88478) حكم قضائي متنوع.

كما تم ضبط 249 قضية مخدرات بإجمالي 279 متهما، وضبط 45 متهما هاربا، وضبط 20 متهما في أعمال بلطجة، وضبط 267 دراجة نارية مخالفة، وإعادة سيارة مبلغ بسرقتها، وضبط 23225 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 70 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 10 منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.

يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.