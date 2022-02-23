الداخلية تستجيب لاستغاثة مسن وتقدم الرعاية اللازمة له في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

استجابت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، لاستغاثة مواطن "مسن" غير قادر على الحركة، طلب مساعدته ونقله للمستشفى وتقدم الرعاية اللازمة له.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة طلب مساعده من (أحد المواطنين "مسن" – مقيم بمفرده بدائرة قسم شرطة مصر القديمة) وغير قادر على الحركة نظراً لظروفه الصحية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمينة إلى محل إقامة المواطن وتم تقديم المساعدة اللازمة له ونقله للمستشفى بسيارة إسعاف وتقديم كافة سُبل الرعاية اللازمة له.

وتقدم المواطن بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الاستجابة الفورية وتلبية استغاثته.

جاء ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها لتفعيل الدور المجتمعي والانساني بكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابي مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنساني.