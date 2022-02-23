بتعاملات 2 مليون جنيه.. ضبط شخص لاتجاره في النقد الأجنبي بقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت مباحث الأموال العامة أحد الأشخاص بقنا؛ لقيامه بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أفادت قيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة قوص بقنا) بممارسة نشاطاً إجرامياً في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شرائه العملات الأجنبية من ذوي العاملين بالخارج بسعر أزيد من سعر الصرف وإعادة بيعها مرة أخرى لراغبي شرائها من التجار والمستوردين وأصحاب شركات السياحة بسعر أزيد من سعر الصرف بنسبة كبيرة وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عام بما يعادل 2 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.