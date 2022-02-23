يعاني اكتئاب.. الداخلية تكشف تفاصيل ذبح حلاق نفسه بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تداول مقطع فيديو يظهر خلاله قيام حلاق بذبح نفسه في الجيزة.

كانت المتابعة الأمنية رصدت تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يظهر خلاله (حلاق) يقوم بذبح نفسه باستخدام شفرة حلاقة بمحل الحلاقة عمله الكائن بمنطقة الأهرام بالجيزة، وما أفاد به صاحب المحل وحلاق بذات المحل بمرور المذكور بحالة اكتئاب نفسي في الفترة الأخيرة، قام على إثرها بإحداث إصابته بنفسه (ذبحاً بالرقبة).

وقامت الأجهزة الأمنية بنقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم والتحفظ عليه بالمستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.