مجلس الدولة يكرم قضاته في "يوم الوفاء والإنجاز"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

بدأت الاحتفالية التي نظمها مجلس الدولة، اليوم الأربعاء، بعنوان "يوم الوفاء والإنجازــ العام الثاني" يتم خلالها تكريم قضاة المجلس الأكثر تميزًا في الإنجاز خلال العام القضائي 2020 / 2021، وعددهم يناهز المائة، ويستقبل المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة السادة القضاة والحضور الكريم.

ويتم أيضًا تكريم شيوخ المجلس ممن اكتمل عطاؤهم، وبلغوا السن القانونية خلال العام القضائي المشار إليه تقديرًا لما قدموه لمجلس الدولة وللوطن العزيز طوال رحلة عطائهم المديدة، ولن ينسى المجلس تكريم أسماء قضاته ممن انتقلوا إلى رحمة الله تعالى خلال العام ذاته تقديرًا لعطائهم.

يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على الارتقاء بمنظومة القضاء والعدالة و تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، بتكريم شباب القضاة المتميزين في جميع مستويات ومجالات العمل القضائي، ولقاء سيادته بهم يوم 3/10/2020، بعد أن تم تكريم عدد عشرين مـن شباب قضاة مجلس الدولة بمناسبة احتفـالية يـوم القضاء المصري بتاريخ 2 / 10 / 2021، والتي شرفها بالحضور رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية .

وستقام الاحتفالية بحضور المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، والمستشارين نواب رئيس مجلس الدولة أعضاء المجلس الخاص، والمستشار نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام، و عدد محدود من قضاة وقاضيات مجلس الدولة من مختلف أقسامه وفروعه وضيوف المجلس من الجهات المختلفة نظرًا للإجراءات الاحترازية المطبقة لمنع انتشار فيروس كورونا .