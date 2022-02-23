شكرا لقرائتكم خبر عن عودة حركة المرور لطريق الإسكندرية الزراعى بعد رفع آثار حادث تصادم 3 سيارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت أجهزة مرور القليوبية، فى إعادة الحركة علي الطريق الزراعي السريع بالمحافظة، عقب رفع آثار حادث تصادم بين 3 سيارات أمام قرية سندنهور بمركز بنها، والذي أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 7 آخرين، وجرى نقل المصابين والمتوفيين لمستشفى بنها الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بندب المعمل الفني لفحص الحادث والتصريح بدفن الضحيتين، إضافة إلى سؤال المصابين بعد الاستعلام عن حالتهم.



تلقى اللواء غالب مصطفي مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء أمجد محفوظ مدير إدارة مرور القليوبية، بوقوع حادث تصادم بين سيارات سوزوكي وميكروباص ونقل بطريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي أمام قرية سندنهور.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الحادث، وبالفحص تبين تصادم 3 سيارات "سوزوكي وميكروباص ونقل"، ما أدى إلى إصابة 7 أشخاص ومصرع شخصين، وجرى نقل المصابين والمتوفيين إلى مستشفى بنها الجامعي، وجاري إزالة التلفيات بالطريق وفتح الطريق أمام الحركة المرورية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.