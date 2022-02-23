شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: البلاد تتأثر بحوض جوى بارد وأمطار رعدية وثلوج ورمال حتى الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية ابتداء من اليوم الأربعاء حتى الجمعة .

وتابعت هيئة الأرصاد الجوية: يؤثر علينا منخفض جوى على البحر المتوسط يصاحبه حوض جوى بارد فى طبقات الجو العليا يعمل على انخفاض درجة الحرارة ويصاحبه سقوط أمطار متفاوتة الشده تكون رعدية ومصحوبة بحبات البرد أحيانا ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق مما يؤدى إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

و يشهد اليوم الأربعاء، ارتفاع فى درجات الحرارة وحالة عدم استقرار بالأحوال الجوية ، ليسود طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى ، معتدل السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى ، دافئ على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر و شمال و جنوب الصعيد ، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم يشهد نشاط رياح على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ويشهد اليوم فرص أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا ومصحوبة بحبات البرد على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى ، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على جنوب الوجه البحرى ، وفرص أمطار خفيفة مساء على جنوب سيناء وسلاسل جنوب البحر الأحمر ، وفرص أمطار خفيفة مساء بالقاهرة الكبرى

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجات، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 08 درجات، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 09 درجات، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 10 درجات، وسانت كاترين العظمى 20 درجات والصغرى 04 .