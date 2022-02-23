شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء المدة المحددة للتحويل بين علمى علوم ورياضيات لطلاب الثانوية غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتهى غدا الخميس المدة المحددة من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، للتحويل لمن يرغب من طلاب الثانوية العامة دفعة العام الدراسى الجارى 2022، من الشعبة العلمية رياضيات إلى علوم والعكس، ويجوز أيضا للطلاب الذين تغيبوا عن أداء الامتحان أو تم إلغاء امتحاناتهم إجراء نفس التحويل بشرط عدم أداء أى فرع من فروع الرياضيات أو أى من مادتى الأحياء والجيولوجيا، تزامنا مع غلق باب تسجيل الاستمارة الإلكترونية لطلاب الثانوية العامة

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى حددت مواعيد امتحانات الدور الأول لطلاب الثانوية العامة 2021،2022، موضحة أنها تنطلق 11 يونيو 2022، وفى الدور الثانى السبت الموافق 13 أغسطس 2022.



وأوضحت الوزارة أنه يسمح للطلاب المنتظمين دخول الامتحان لعامين وآخر عامين على نظام المنازل، مشيرا إلى أنه لا يحق للطالب الراسب دخول الامتحان سوى في المواد الراسب فيها فقط، كما أنه يسمح لطالب الصف الثالث الثانوي الذي أتم دراسة المواد المقررة بالشعبتين الأدبية والعلمية، ويحسب للطالب الدرجات الفعلية التى يحصل عليها فى امتحانات الثانوية العامة الدور الأول.



وأكدت الوزارة أن الطالب الراسب في أكثر من مادتين لا يسمح له بأداء تلك المواد في الدور الثاني وعليه التقدم باستمارة جديدة في العام التالي إذا لم يستنفد عدد مرات الرسوب، وتحسب له الدرجات الفعلية التي يحصل عليها في هذه المواد، أما الطالب الذى يرسب في مادتين على الأكثر يتاح له الدخول لامتحانات الدور الثاني بنصف الدرجة الفعلية التي يحصل عليها في تلك المواد مع الاحتفاظ بالدرجات الكاملة التى حصل عليها فى المواد التى اجتازها في امتحانات الدور الأول.

