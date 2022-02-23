شكرا لقرائتكم خبر عن الارصاد الجويه تحذر من عاصفة ترابية وأمطار رعدية بالقاهرة والمحافظات الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الارصاد الجويه توقعت أن يشهد اليوم الأربعاء ارتفاعا فى درجات الحرارة وحالة عدم استقرار بالأحوال الجوية، ليسود طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى، معتدل السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، دافئ على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم نشاط رياحا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة، ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ويشهد اليوم فرص أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا ومصحوبة بحبات البرد على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على جنوب الوجه البحرى، وفرص أمطار خفيفة مساء على جنوب سيناء وسلاسل جنوب البحر الأحمر، وفرص أمطار خفيفة مساء بالقاهرة الكبرى.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجات، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 8 درجات، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 9 درجات، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 10 درجات، وسانت كاترين العظمى 20 درجات والصغرى 4.