شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الخضروات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر
وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت كالتالى:-
- الطماطم بسعر 6 جنيهات للكيلوجرام.
- البطاطس 6.5 جنيه.
- البصل الأبيض 4 جنيهات.
- البصل الأحمر بـ 4 جنيهات
- الكوسة بـ 9 جنيهات.
- الجزر بـ 6.5 جنيه.
- الخيار بـ 11 جنيها.
- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
- الفلفل الرومى بـ 11 جنيها.
- الباذنجان الأبيض بـ 9 جنيهات.
- الباذنجان العروس 12.5 جنيه.
- الفلفل البلدى بـ 18 جنيها.
- الفلفل الألوان 22 جنيها.
- الليمون بـ 14 جنيها.
- بلح بارحى 34 جنيها
- البسلة 11 جنيها.
- كمثرى لبنانى 25 جنيها
- فاصوليا خضراء 25 جنيها .
- تفاح إيطالى 23 جنيها.
يوسفي سكرى 7 جنيهات
برتقال بصرة 7 جنيهات
برتقال بلدى 5 جنيهات
الفراولة 13 جنيها