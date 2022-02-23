شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد طلاب جامعة حلوان يعلن نجاح أولى رحلاته لمبادرة اعرف بلدك لتعزيز الانتماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اتحاد طلاب جامعة حلوان عن مبادرة اعرف بلدك وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وتحت إشراف راشد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، أميرة محمد نبيل مدير إدارة الاتحادات، الطالب علي السيد رئيس الاتحاد، حيث يتم من خلال المبادرة نشر الوعي الاثري والثقافي لدى الطلاب عن طريق برنامج يضم اجمل الاماكن التي تتزين بها بلادنا الغالية مصر.

وأكد الدكتور ممدوح مهدى على حرص جامعة حلوان بالأنشطة الطلابية التي تعمل على توطيد الروابط الإنسانية لاندماج الطلاب مع المجتمع سواء داخل الجامعة أو تأهيلهم للمجتمع بالخارج، وتغرس روح الانتماء للجامعة والوطن، فضلا عن المساهمة في الترفيه عن الطلاب فى فترة الدراسة و المساعدة على اكتساب العديد من المهارات، لذا تاتي مبادرة اعرف بلدك لصقل المعلومات التاريخية لدي لطلاب الجامعة.

كما أوضح الدكتور حسام رفاعي أن من أهداف المباردة التوعية بأهمية التراث، وتعزيز المواطنة بربط الطلاب ببلادهم وتاريخها. حيث يمثل الاطلاع المباشر على المواقع الأثرية دافعًا كبيرًا لمعايشة هذه المواقع واستشعار أهميتها بدلاً من الاطلاع عليها في الكتب فقط، حيث أن التراث امتداد وأساس للتطور المستقبلي.

وبدأت المبادرة بزيارة إلي قلعة صلاح الدين الأيوبي أشهر قلاع مصر، حيث تم التعرف علي فكرة بناء القلعة وتاريخ بنائها ولماذا بنيت فى المقطم وحكاية جبل يشكر وعلاقتة بالدولة الطولونية، بالإضافة إلي التعرف علي التاريخ الإسلامي، وحكاية مسجد قلاوون، بجانب زيارة إلي المتحف الحربي، والبانورما، وكذلك متحف الشرطة، ومسجد محمد باشا والتعريف بالمسجد تاريخيا ومعماريا والحديث عن مذبحة القلعة.

ومن جانبه، أوضح الطالب على السيد انه خلال المبادرة سيتم عمل زيارات لأماكن تاريخية كل اسبوعين لتعريف الطلاب بتاريخ وطنهم وتعزيز الانتماء والولاء، موضحا أنه من يرغب فى الاشتراك فى مبادرة اعرف بلدك من خلال الحجز عن طريق الرابط التالي

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