كورونا في 24 ساعة| 1989 حالة جديدة وانخفاض نسب الإشغال بالمستشفيات

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، في الـ 24 ساعة الماضية.

كان أهم تلك الأخبار هو إعلان وزارة الصحة والسكان، مساء الثلاثاء، خروج 1846 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 403967 حتى اليوم.

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