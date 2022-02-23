دعاء تطلب خلع زوجها: "عاوزين أعمل 20 كيلو ترمس رحمة ونور على أمه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

أقامت" دعاء. ك" (26 سنة)، ربة منزل، دعوى خلع ضد زوجها "سعد. ش" (30 سنة)، سائق ميكروباص، أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، مبررة طلبها "عاوزنى أعمل 20 كيلو ترمس عشان يوزعها على الغلابة رحمة ونور على أمه".

تقول الزوجة: تزوجنا من 5 سنوات، زواجًا تقليدياً، بعد ترشيحه من أحد الأقارب، وبعد التعارف وجدته مُتعلم ومتدين وميسور مادياً، فوافقت على الخطوبة التي استمرت 8 شهور، وبعدها تم تحديد موعد الزفاف وانتقلنا للمعيشة سوياً بعش الزوجية، وأثمرت الزيجة بإنجابي طفلي "فارس"، ويبلغ من العمر 4 سنوات.

تكمل "دعاء" حديثها: زوجي لم يفكر في تعبي اليومي بالمنزل وبطفلي ومستلزماته "طبيعة زوجى تغيير نوعية الأكل يومياً"، مضيفة "مينفعش يأكل الأكلة يومين.. بفضل طول اليوم شغالة بالمنزل لإرضاءه وإعادة وتلبية متطلبات طفلي حتى لا يشعر بنقص بالمنزل ويتزوج من أخرى".

تواصل "دعاء": " كل سنوية لحماتي أقوم بعمل عيش بداخله رز ولحمة، وبيكون يوم متعب من 4 الفجر بحضر وبنروح المقابر، لكن تلك السنة دي غيَّر الفكرة بيقولي اعملي 20 كيلو ترمس وكيسي في أكياس بلاستيك عشان التوزيع ولا يكلف إخوته البنات بشيء".

وأشارت إلى أنه عند اعتراضها على الفكرة، سبها وأهانها ثم طردها من المنزل، وبعدما طلبت الطلاق رفض، فلجأت إلى محكمة الأسرة لرفع دعوى خلع للتخلص من زوجي، وحملت الدعوى رقم 361 لسنة 2021، ولاتزال منظورة أمام المحكمة.